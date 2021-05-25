محامي معتقلين أردنيين: المعتقلان يعانيان ظروف اعتقال سيئة للغاية بمراكز التحقيق الإسرائيلية

الوكيل الاخباري -

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قال المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الثلاثاء، إنه قام بزيارة معتقلين أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خلال تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأول مرة أمس الاثنين.وحول ظروف الاعتقال قال محاجنة لـ"المملكة" إنهما يعانيان من ظروف اعتقال سيئة للغاية في مراكز التحقيق الإسرائيلية المختلفة الموجودين فيها، وظروف تفتقر للحد الأدنى من الظروف الإنسانية، منها سوء الطعام ، وتكبيل اليدين والرجلين خلال ساعات اليوم كوسيلة ضغط.