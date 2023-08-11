مُحدث .. جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي وتؤجل الامتحانات بسبب موجة الحرّ - أسماء

الوكيل الإخباري- اتخذت عدة جامعات حكومية قرارات حول تحويل الدوام ليكون عن بُعد واجلت عقد الامتحانات بسبب الموجة الحارة التي سوف تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم غدٍ السبت حتى الاثنين.

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جامعة الحسين بن طلال

قررت رئاسة جامعة الحسين بن طلال تعليق الدوام الوجاهي في جامعة الحسين بن طلال للطلبة يوم الأحد المقبل، وتحويل جميع المحاضرات إلى التدريس عن بعد، بسبب موجة الحر المتوقعة حفاظا على صحة الطلبة.



وقالت الجامعة في بيان، إن الامتحانات المقررة يوم الأحد تؤجل إلى موعد آخر يحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل.



كما تقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في جامعة الحسين بن طلال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الواحدة مساء، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم.



الجامعة الهاشمية

أجّلت الجامعة الهاشمية الامتحانات الإلكترونية التي ستعقد الأحد إلى يوم الأربعاء 16 آب الحالي، وسترحل الجلسات إلكترونيا، وعند إعلان مواعيد الجلسات الجديدة على بوابة الطلبة الإلكترونية؛ نظرا لموجة "الحر الشديد" المتوقعة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.



وقالت الجامعة الهاشمية، إنّ إعادة جدولة الامتحانات الورقية للأحد ستكون بالتنسيق داخل الكليات والأقسام، وستحول محاضرات الأحد (عن بُعد)، وتعوض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية.



وأضافت أن دوام منسوبي الجامعة سيكون حتى الساعة الـ12 ظهرا؛ إلا من تقتضي طبيعة دوامه وعمله غير ذلك.



جامعة آل البيت

قرر رئيس جامعة آل البيت، الدكتور أسامة نصير، إعادة جدولة الامتحانات المقر عقدها يوم الأحد القادم بسبب موجة الحر وتحويل كافة المحاضرات في ذات اليوم لتدرس عن بعد.



واشترط القرار الذي أعلنته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يتم تعويض المختبرات العملية من خلال الأقسام الأكاديمية، وأن تقوم كلية الدراسات العليا بإعادة جدولة مناقشات الرسائل الجامعية بالتنسيق مع رؤساء اللجان والعمداء المعنيين.



كما تقرر أن يكون دوام العاملين لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر الّا لمن تقتضي طبيعة عمله غير ذلك، وتأجيل عقد امتحانات المستوى المنوي عقدها يوم الأحد 13/8 لتصبح يوم الخميس 17/8 وفي نفس التوقيت والمكان.

جامعة العقبة للتكنولوجيا

وتقرر تحويل جميع المحاضرات في جامعة العقبة للتكنولوجيا إلى نظام التعليم عن بعد خلال الأسبوع المقبل كاملاً، وتأجيل الامتحانات المقرر عقدها يوم الأحد والاثنين 13-14 آب إلى يومي الأحد والاثنين 20-21 آب وحسب المواعيد المعلن عنها سابقاً، وتقرر أن يكون الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة كما هو قائم حالياً.

جامعة اليرموك

وقرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، تعليق دوام الطلبة ليوم الأحد الموافق 13-8-2023 بسبب الظروف الجوية المتوقعة، على أن يتم تعويض دوامه يوم الخميس الموافق 17-8-2023.