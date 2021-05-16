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الأحد، 16-05-2021 12:08 م

محدّدات لعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية في المملكة ، إثر فيروس كورونا لعدة أيام يُبشّر الأردنيين بـ"الخير" أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح في مكافحة الوباء .

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وفي مراجعة للأرقام الخاصة بإصابات ووفيات الفيروس ، ووفق قراءة "الوكيل الإخباري" ، نجد ان هنالك تراجعا ملموسا في أعداد الإصابات والوفيات ،خلال الفترة الماضية ، على وقع حملة التطعيم التي شرعت بها الحكومة ، في مختلف محافظات المملكة .

 

وأمام قرار الحكومة القاضي بتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي ، والعدول عن الحظر الشامل الجمعة ، والهدف الرامي للوصول إلى "صيف آمن" نجد أن هنالك مؤشرات لعودة الحياة إلى طبيعتها في الأردن بشكل واضح ، نتيجة للإجراءات التخفيفية الرسمية .

 

ويبدو أن ما سعت إليه الحكومة ، قد وصلت إليه ، حيث انخفاض نسبة إشغال الأسرّة ، وانخفاض الفحوصات الإيجابية ، وتراجع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس .

 

الأردن استطاع أن يكبح جماح الفيروس "مبدئيا" ، في خطوة تمهيدية للوصول إلى أردن خالٍ من الوباء ، بعد مضي ما يزيد على عام من مكافحة الجائحة ، التي أثقلت كاهل الأردنيين في كافة النواحي.

 

وما يجدر التشديد عليه ، الإجراءات الوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، واستخدام المعقمات ، وأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل الوصول إلى ما يسمى بـ" تسطيح المنحنى الوبائي".

 

 

 

 




 

 


 

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