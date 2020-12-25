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الجمعة، 25-12-2020 10:21 ص

محطات المحروقات العاملة أثناء الحظر الشامل - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا حتى صباح غد السبت.

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وتشمل قائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول:

محطة الاستقلال، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، محطة الحصن/اربد، محطة الكرك المركزية، محطة القويرة/العقبة، محطة الشوبكي - طريق المطار، محطة الاشرفية/ العاصمة، محطة خلدا، محطة قولف عنجرة، محطة يحيى بدر الحديد /العاصمة، محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق.


المحطات التابعة لشركة المناصير وتشمل:

محطة البوتاس/الكرك، محطة الجيزة/عمان، محطة الشيدية/ معان، محطة الطريق الخلفي/العقبة، محطة المطار/عمان، محطة الطنيب/عمان، محطة ش. الشريف حسين/العقبة، محطة وادي رم/العقبة - الراشدية، محطة اربد/ اربد، محطة خو/ الزرقاء، محطة المركز الثقافي/ عمان، محطة مطار العقبة.


المحطات التابعة لتوتال وتشمل:

محطة اليادودة 1، محطة مجمع الباصات/ اربد، محطة الزرقاء الجنوبي/ جبل طارق، محطة القويرة/،محطة راس النقب، محطة الحمر، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة، محطة نايفة/شارع بغداد الدولي، معان الجديدة، امواج/العقبة، السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات/شارع الحزام.


كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لأفراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.


--(بترا)

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