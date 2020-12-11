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الجمعة، 11-12-2020 10:18 ص

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح غد السبت.

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وقد تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة في مختلف محافظات المملكة.


وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول:

محطة الاستقلال (1)عمان العاصمة، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة، محطة قوس النصر جرش، محطة المفرق البلد المفرق، محطة الحصن اربد، محطة الكرك المركزية الكرك، محطة القويرة العقبة، محطة الشوبكي - طريق المطار العاصمة، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة خلدا (1)، محطة العقبة (1)/ أبناء كمال العقبة، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة، محطة قولف عنجرة بعجلون، محطة يحيى بدر الحديد العاصمة - جمرك عمان، محطة السلط الجسر/ الدباس السلط، محطة عياش محمد أبو العيس (العموش) المفرق.

 

المحطات التابعة لشركة المناصير:

محطة البوتاس الكرك، محطة الجيزة عمان، محطة الشيدية معان، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار عمان، محطة الطنيب عمان، محطة ش. الشريف حسين العقبة، محطة وادي رم العقبة - الراشدية، محطة اربد، محطة خو الزرقاء، محطة مطار العقبة.

 

المحطات التابعة لتوتال:

محطة اليادودة (1) اليادودة، محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق، محطة القويرة، محطة رأس النقب، محطة الحمر - الفحيص، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة بالرصيفة، محطة نايفة شارع بغداد الدولي، معان الجديدة، امواج العقبة، السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات شارع الحزام.


--(بترا)

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