الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 10:53 ص

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى صباح غد السبت.

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- المحطات التابعة لشركة (جوبترول) وتشمل:

محطة الاستقلال 1، ومحطة الهاشمية/الزرقاء ومحطة قنازع-زيزيا ومحطة الحصن/ اربد ومحطة الكرك المركزية ومحطة القويرة/ العقبة ومحطة الشوبكي-طريق المطار ومحطة الاشرفية للمحروقات ومحطة خلدا 1 ومحطة قولف عنجرة ومحطة يحيى بدر الحديد ومحطة عياش محمد أبو العيس

(العموش)/المفرق.


- المحطات التابعة لشركة المناصير:

محطة البوتاس/الكرك ومحطة الجيزة ومحطة الشيدية ومحطة الطريق الخلفي/العقبة ومحطة المطار/عمان ومحطة الطنيب/ عمان ومحطة ش. الشريف حسين/العقبة ومحطة وادي رم/العقبة – الراشدية ومحطة اربد/اربد ومحطة خو/الزرقاء ومحطة المركز الثقافي/ عمان ومحطة مطار العقبة/ العقبة.


- المحطات التي تعود لتوتال:

محطة اليادودة 1 ومحطة مجمع الباصات/اربد ومحطة الزرقاء الجنوبي/جبل طارق ومحطة القويرة ومحطة راس النقب ومحطة الحمر/ الحمر – الفحيص ومحطة غور الصافي ومحطة القطرانة ومحطة ماهر حسونة/الرصيفة ومحطة نايفة/شارع بغداد الدولي ومحطة معان الجديدة ومحطة أمواج/ العقبة ومحطة السعد ومحطة صويلح ومحطة حازم قطيشات/شارع الحزام.


كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لأفراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.


--(بترا)

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