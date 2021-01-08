محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) ويستمر حتى صباح غد السبت.

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وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة (جوبترول):

محطة الاستقلال (1)، محطة الهاشمية/ الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، ومحطة الحصن/ اربد، محطة الكرك المركزية، محطة القويرة/ العقبة، محطة الشوبكي - طريق المطار، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة خلدا (1)، محطة العقبة (1)/ أبناء كمال، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات، محطة قولف/عنجرة، محطة يحيى بدر الحديد - جمرك عمان، محطة السلط الجسر/ الدباس، محطة عياش محمد أبو العيس (العموش)/ المفرق.



المحطات التابعة لشركة (المناصير):

محطة البوتاس/ الكرك، محطة الجيزة ومحطة الشيدية ومحطة الطريق الخلفي/العقبة، محطة المطار، محطة الطنيب، محطة ش. الشريف حسين، محطة وادي رم، محطة اربد، محطة خو، محطة المركز الثقافي، محطة مطار العقبة.



- المحطات التي تعود لـ (توتال):

محطة اليادودة (1)، محطة مجمع الباصات/اربد، محطة الزرقاء الجنوبي، محطة القويرة، محطة رأس النقب، محطة الحمر، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة/الرصيفة، محطة نايفة/شارع بغداد الدولي، محطة معان الجديدة، محطة أمواج/ العقبة، محطة السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات/شارع الحزام، محطة السخنة.



كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.



-- (بترا)

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