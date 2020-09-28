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الإثنين، 28-09-2020 12:23 م

لتوسيع إطار الخدمات

محطات متنقلة لترخيص المركبات في مناطق معينة - تفاصيل

من
أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، في مديرية الامن العام المواطنين ـ خاصة القاطنين في مناطق الازرق وبني كنانة والبترا عن امكانية الاستفادة من خدمات الترخيص المتنقلة يومي الاربعاء والخميس القادمين من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهرا .

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والاماكن التالية ستتواجد فيها محطات الترخيص المتنقلة، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري" :  


-  لواء بني كنانة / منطقة حبراص / مكتب الاشغال العامة .
- قضاء الازرق / مركز امن بادية الازرق 
- لواء البترا /مكتب الاشغال العامة .
وتقدم محطات الترخيص المتنقلة معظم خدمات الترخيص كتجديد ترخيص المركبات ونقل الملكية ورهن المركبة بالإضافة لإصدار بدل تالف لكافة أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات .


يشار الى أن مديرية الأمن العام قد أعلنت عن استحداث محطات الترخيص المتنقلة بهدف توسيع اطار خدماتها والوصول للإخوة المواطنين في الأماكن البعيدة وتقديم الخدمة لهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 

 

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