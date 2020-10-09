محطات محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجمعة عن أسماء 29 محطة محروقات عاملة خلال فترة حظر التجول الشامل، الذي يستمر لمنتصف ليلة السبت على الأحد المقبل.

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دخل حظر التجول الشامل حيز التنفيذ في جميع المحافظات، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وسُمعت صافرات الإنذار على فترات بين الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل إيذانا بسريان الحظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.



ويهدف الحظر الشامل إلى "تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي"، وفق مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.





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