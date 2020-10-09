الجمعة 09-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الجمعة 9/10/2020

محطات محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل - أسماء

وفيات الجمعة 9/10/2020

الأردن يتسلم 100 مليون دولار من المنحـــة الأميركية

بدء سريان قرار الحظر الشامل لمدة 48 ساعة

11 إصابة كورونا جديدة في عجلون

4 اصابات كورونا جديدة في جرش

ارتفاع قياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا في العالم

انطلاق فعاليات التمرين التعبوي الحصن المنيع 2020

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول تطورات وباء كورونا بالأردن




الجمعة، 09-10-2020 09:49 ص

بحسب وزارة الطاقة

محطات محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل - أسماء

اسعار-المحروقات-سعر-البنزين-اسعار-المشتقات-النفطية-والسولار-990x556
محروقات


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الجمعة عن أسماء 29 محطة محروقات عاملة خلال فترة حظر التجول الشامل، الذي يستمر لمنتصف ليلة السبت على الأحد المقبل.

اضافة اعلان

دخل حظر التجول الشامل حيز التنفيذ في جميع المحافظات، ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت على الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.


وسُمعت صافرات الإنذار على فترات بين الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل إيذانا بسريان الحظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.


ويهدف الحظر الشامل إلى "تخفيض عدد الحالات إلى حد يمكن الكوادر الصحية من التعامل معها، وإعطاء فرصة لتقليل انتشار الفيروس، وإعطاء وقت إضافي خلال العام للتعامل مع الوضع الوبائي"، وفق مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية.

 

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020202104919168390841

الحكومة تنشر الوضع الوبائي بالأردن

bee5a3eb-016d-45b4-b3ec-b53608c3818b

الأجهزة الامنية تشدد الرقابة لمنع خرق حظر التجول الشامل

hjHRu5MQnswaeT8BLaXPfD2Kiz0gFC3snmmbT4LU

الجامعة الاردنية تنشر اسماء الطلبة المرشحين للقبول لبرنامج الموازي - رابط

1886fb19-2600-4853-8cf4-7c0fde9ffebc

بدء سريان قرار الحظر الشامل لمدة 48 ساعة

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

اعلان صادر عن وزارة الصحة - رابط

4

الجيش ينشر صوراً للانتشار الأمني في شوارع المملكة قبيل الحظر الشامل - صور

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_3aa750b6684ac99fdcd3cf1a7d1b7fbc

ألمانيا تصنف الأردن من المناطق الخطرة من حيث انتشار كورونا

جد

بدء انتشار الجيش في مناطق المملكة

مط

6 إبر فقط من مطعوم الأنفلونزا في كل صيدلية بالمملكة

حظ

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

9202029223848639809015

600 إصابة كورونا في منشأة بالزرقاء

9202027101544442347893

لجنة الأوبئة : الأردن في أقصى مراحل الانتشار المجتمعي