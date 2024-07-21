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الأحد، 21-07-2024 10:08 م

محطة التوعية المتنقلة التابعة للأمن العام تصل إلى المفرق

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الوكيل الإخباري - وصلت محطة التوعية المتنقلة التابعة لمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام إلى محافظة المفرق، اليوم الأحد، ضمن رحلتها لنشر التوعية المرورية.

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وقالت مديرية الأمن في بيان "إن محطة التوعية المتنقلة تواصل مشوارها على طرقات المملكة، حيث وصلت اليوم إلى محافظة المفرق، لإكمال الحملة الإعلامية للتوعية المرورية التي بدأت في عمان، فيما ستعبر لمحافظات الوطن الأخرى".


يشار إلى أن المحطة تعد تجربة رائدة، تهدف إلى نشر المعرفة وتثقيف المواطنين، وتركز الحملة على نشر التوعية المرورية، والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات، إضافة إلى عرض المواد الإعلامية وتوزيع المطبوعات والنشرات التوعوية.

 




 

 


 

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