محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بقضايا إرهابية

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسات علنية عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء، أحكاما تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و7 سنوات بحق متهمين محالين للمحكمة بتهم تهديد بالقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية.



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وأصدرت المحكمة، في الجلستين اللتين عقدتا برئاسة المقدم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أحكاما تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات و15 سنة بحق متهمين محالين للمحكمة بتهم تصدير أسلحة نارية وأتوماتيكية على وجه غير مشروع وحيازة وصنع مواد حارقة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.



المحكمة، أصدرت أيضا أحكاما تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات و15 سنة بحق ثلاثة متهمين محالين للمحكمة بتهمة تشكيل عصابات بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال لصوصية، وتم إصدار أحكام أخرى بحق متهمين محالين للمحكمة بتهمة استيراد كميات مواد مخدرة لغايات الاتجار، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح 12 سنة و15 سنة.



