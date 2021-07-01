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الخميس، 01-07-2021 03:39 م

محكمة أمن الدولة تعقد جلسة بالدعوى المتعارف عليها بقضية الفتنة

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الوكيل الإخباري - عقدت محكمة أمن الدولة جلسة ظهر اليوم الخميس، بالدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، بحضور الهيئة الحاكمة، وممثل النيابة العامة؛ مدعي عام محكمة أمن الدولة، والمتهمين الأول والثاني ووكيلي الدفاع عنهما.

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وخلال مجريات الجلسة، وبحسب أدوار المحاكمة المرسومة قانونا، ختم وكيلا الدفاع عن المتهمين بينات موكليهما الدفاعية.


وفي الجلسة ذاتها، قدم ممثل النيابة العامة مرافعته الختامية؛ طالبا بالنتيجة الحكم على المتهمين وفقا لأحكام القانون وإنزال العقوبة الرادعة بحقهما.


كما استمهل وكيلا الدفاع عن المتهمين لتقديم مرافعتهما الخطية.


وقررت المحكمة إجابة طلب وكيلي الدفاع عن المتهمين، وتأجيل النظر بالدعوى، ورفع الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

 




 

 


 

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