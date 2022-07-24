محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

الوكيل الاخباري - قرَّرت محكمة جنايات السَّلط وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحقِّ شخص اعتاد الإجرام لتصل إلى وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.



وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ شخصا اعتاد ارتكاب الجنايات تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصَّادرة بحقِّه، إذ سبق وأن صدر بحقه 5 أحكام تتراوح عقوبتها بين الأشغال المؤقتة لمدة سنتين ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.



وبينت الأمانة العامة، أنَّ جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجُنح أو إدغامها.

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