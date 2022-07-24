الأحد 24-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

مئات الوظائف لشباب إربد

وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول

الاحتياطي الفدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الأحد، 24-07-2022 05:12 م

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

3202113123554100535807


الوكيل الاخباري - قرَّرت محكمة جنايات السَّلط وفي حكم صادر عنها جمع العقوبة بحقِّ شخص اعتاد الإجرام لتصل إلى وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ شخصا اعتاد ارتكاب الجنايات تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصَّادرة بحقِّه، إذ سبق وأن صدر بحقه 5 أحكام تتراوح عقوبتها بين الأشغال المؤقتة لمدة سنتين ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون المستدعي مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات.

وبينت الأمانة العامة، أنَّ جمع العقوبات جاء سندا لأحكام المادة 72، والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونًا للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات، وبمقدار مثلها في الجُنح أو إدغامها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eee

السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي

7202222181359956151482

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

7202223162053425028957

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

7202218165831320503956

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

434066_8_1649492792

مئات الوظائف لشباب إربد

أخبار متعلقة
e

تعويض بقيمة 10 آلاف دينار لمريض تعرَّض لخطأ طبي

620222321141653152345

مستجدات حول جريمة القتل المروّعة التي هزت الشارع الاردني