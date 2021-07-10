محلات الكنافة تستعطف قلوب الأردنيين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر منصة تويتر اليوم السبت مع وسم #محلات_الكنافة بطريقة فكاهية وذلك إثر الخوف من نتائج طلبة الثانوية العامة.

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وأشاروا بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن محلات الكنافة تتخوف من رسوب الطلبة بامتحانات التوجيهي بعدما عانوا من صعوبتها وتحديدا امتحاني الكيمياء والفيزياء.



وأضاف أحد النشطاء أن محلات الكنافة تهتم في يوم إعلان النتائج ونسبة النجاح أكثر من الطلبة علماً أن من عادات الأردنيين عند الفرح أن يتوجهوا إلى تناول الكنافة " الخشنة والناعمة".



ولقى محلات الكنافة تعاطف من قبل النشطاء خوفاً على رزقتهم في يوم إعلان نتائج التوجيهي.

😂😂😂

95/من محلات الكنافه خايفين من امتحان الفيزياء بالاردن

للاسف حقيقه……وهيكا يعني

😂😂😂 — محمود (@hindawi1_) July 10, 2021

٩٥% من محلات الكنافة خايفين من امتحان الفيزياء — natalismadiii (@natalismadiii) July 10, 2021

محلات الكنافة !!!

تريندات الأردن تستمر بإبهاري كل يوم😂😂😂 — 𓂆 مهـآ (@mhashaheen_) July 9, 2021

الخوف عند محلات الكنافه أكثر من الخوف إلي عند طلاب #التوجيهي وبطالبوا بإعادة الامتحان للطلبة July 9, 2021

يعني هسا اللي ودنا نعرفه نشتري أسهم

ب محلات الكنافة قبل ولا بعد النتايج ..! — ‏˹𝐴𝑏𝑑𝑢𝑙𝑙𝑎˼˹𝐴˼˹𝐴𝑙𝑘𝑟𝑒𝑠ℎ𝑎˼ (@abdullaalkresha) July 9, 2021

بس الحكومة مستفيدة اكتر من محلات الكنافة عشان رح ندفعلهم ع التكميلي فكر فيها 😂😂 — لُجين🦋 (@llujainn_03) July 9, 2021



محلات الكنافه لو نجحت بالفيزيا لاجيب لجماعه التويتر كلها كنافه 😭😭😭😭😭😭محلات الكنافه pic.twitter.com/J0O5zcKXaj July 9, 2021

عاااااجل🚨🚨🚨🚨:

محلات الكنافة بالأردن تطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة إمتحان الكيمياء والفيزياء لطلاب التوجيهي. — n02.31🇵🇸🇯🇴 (@31N02) July 9, 2021