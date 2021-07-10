محلات الكنافة تستعطف قلوب الأردنيين

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر منصة تويتر اليوم السبت مع وسم #محلات_الكنافة بطريقة فكاهية وذلك إثر الخوف من نتائج طلبة الثانوية العامة.
وأشاروا بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن محلات الكنافة تتخوف من رسوب الطلبة بامتحانات التوجيهي بعدما عانوا من صعوبتها وتحديدا امتحاني الكيمياء والفيزياء.
وأضاف أحد النشطاء أن محلات الكنافة تهتم في يوم إعلان النتائج ونسبة النجاح أكثر من الطلبة علماً أن من عادات الأردنيين عند الفرح أن يتوجهوا إلى تناول الكنافة " الخشنة والناعمة".
ولقى محلات الكنافة تعاطف من قبل النشطاء خوفاً على رزقتهم في يوم إعلان نتائج التوجيهي.
😂😂😂— محمود (@hindawi1_) July 10, 2021
95/من محلات الكنافه خايفين من امتحان الفيزياء بالاردن
للاسف حقيقه……وهيكا يعني
😂😂😂
٩٥% من محلات الكنافة خايفين من امتحان الفيزياء— natalismadiii (@natalismadiii) July 10, 2021
محلات الكنافة !!!— 𓂆 مهـآ (@mhashaheen_) July 9, 2021
تريندات الأردن تستمر بإبهاري كل يوم😂😂😂
الخوف عند محلات الكنافه أكثر من الخوف إلي عند طلاب #التوجيهي وبطالبوا بإعادة الامتحان للطلبة— Ahmad alzoubi (@ahmedsalzoubi) July 9, 2021
يعني هسا اللي ودنا نعرفه نشتري أسهم— ˹𝐴𝑏𝑑𝑢𝑙𝑙𝑎˼˹𝐴˼˹𝐴𝑙𝑘𝑟𝑒𝑠ℎ𝑎˼ (@abdullaalkresha) July 9, 2021
ب محلات الكنافة قبل ولا بعد النتايج ..!
فيزيائيا محلات الكنافة— Daiaňa_AL_Qaм͠eR 👑 🇯🇴 (@danaalhajabd) July 9, 2021
تشعر بالقلق 🤗🥳#التوجيهي #توجيهي_2021
فيزياء
بس الحكومة مستفيدة اكتر من محلات الكنافة عشان رح ندفعلهم ع التكميلي فكر فيها 😂😂— لُجين🦋 (@llujainn_03) July 9, 2021
لو نجحت بالفيزيا لاجيب لجماعه التويتر كلها كنافه 😭😭😭😭😭😭— َ (@toqajimin) July 9, 2021
محلات الكنافه pic.twitter.com/J0O5zcKXaj
عاااااجل🚨🚨🚨🚨:— n02.31🇵🇸🇯🇴 (@31N02) July 9, 2021
محلات الكنافة بالأردن تطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة إمتحان الكيمياء والفيزياء لطلاب التوجيهي.
يا جماعه تفاءلوا خير😊— Heba (@Heba90778101) July 9, 2021
الله ما بضيع حدا و ان شاءالله بفرحكم في المعدلات العاليه و بحقق الكم كل طموحاتكم🌸👨🏻🎓👩🏻🎓
و بفّرح أصحاب محلات الكنافه و بخلي ربحهم يزيد 😂
بس ركزوا في الامتحان الي جاي و توكلوا على الله 💙#التوجيهي