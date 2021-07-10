السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 09:33 ص

محلات الكنافة تستعطف قلوب الأردنيين

كنافة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تفاعل النشطاء عبر منصة تويتر اليوم السبت  مع وسم #محلات_الكنافة بطريقة فكاهية وذلك إثر الخوف من نتائج طلبة الثانوية العامة.

اضافة اعلان


وأشاروا بحسب رصد " الوكيل الإخباري " إلى أن محلات الكنافة تتخوف من رسوب الطلبة بامتحانات التوجيهي بعدما عانوا من صعوبتها وتحديدا امتحاني الكيمياء والفيزياء.


وأضاف أحد النشطاء أن محلات الكنافة تهتم في يوم إعلان النتائج ونسبة النجاح أكثر من الطلبة علماً أن من عادات الأردنيين عند الفرح أن يتوجهوا إلى تناول الكنافة " الخشنة والناعمة".   


ولقى محلات الكنافة تعاطف من قبل النشطاء خوفاً على رزقتهم في يوم إعلان نتائج التوجيهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e20751433db3

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

الحكومة-الإلكترونية

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

D7qpXBQXsAA98TS

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

وزارة-العمل

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

فنادق

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

اردننا

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

أخبار متعلقة
719b7397-9c6a-48e5-8ccf-50b4f9176ed7

أبو قديس يتفقد سير إجراءات عملية تقديم امتحان التوجيهي

c27b9509ac9393ba1e384e836d28b255

بدء تعطل مواقع التواصل في كافة المناطق المحيطة بمراكز 'التوجيهي'

60d428df0a961

مدرسة في الزرقاء تستقبل طلبة التوجيهي بالورد.. صور

ابو قديس

وزير التربية : حجب تطبيقات التراسل لتحقيق العدالة بين الطلبة

تربي

بدء امتحانات الثانوية العامة اليوم

جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يوجه رسالة لطلبة التوجيهي