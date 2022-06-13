محمد حجاوي نقيبا لأصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية

الوكيل الإخباري - انتخبت الهيئة العامة لنقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، مجلسا جديدا خلال الانتخابات التي جرت في مقر غرفة تجارة عمان.

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وبحسب نتائج انتخابات الهيئة العامة للنقابة، فاز كل من، غانم أبو السعود وشادي أبو النادي ومروان عكوبة وفراس البجق وعامر عبيدات وأيمن زايد ومحمد حجاوي وأحمد الخطيب ورائد أحمد.



واختار المجلس الجديد خلال اجتماعه الأول الذي عقد الأحد، محمد حجاوي رئيسا للنقابة في دورتها التي تمتد 4 سنوات، كم اختار المجلس فراس البجق نائبا للنقيب وشادي أبو النادي (أمينا للسر) واحمد الخطيب (أمينا للصندوق).

