الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 04:21 م

محمود عباس يستقبل الصفدي في رام الله معزيا

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الوكيل الإخباري - استقبل فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني ومواساته إلى فخامته والقيادة الفلسطينية بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات. 

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وشكر الرئيس عباس جلالة الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة بإيفاد الصفدي للتعزية بالدكتور عريقات، مؤكدا أنها تجسد العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.


وحضر اللقاء: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.


 




 

 


 

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