محمية الأزرق تفوز كواحدة من أفضل 100 موقع مستدام في العالم

الوكيل الاخباري - فازت محمية الأزرق المائية كواحدة من أفضل 100 موقع مستدام في العالم، بحسب ما أعلنت منظمة المواقع الخضراء العالمية خلال مؤتمر عالمي أقيم في العاصمة اليونانية أثينا مؤخراً، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.



وجاء إعلان الجمعية عن فوز محمية الأزرق بهذه الجائزة الرفيعة على مستوى العالم بمثابة اعتراف دولي بدور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة المحميات وتكريس دورها الإقليمي والدولي في حماية الطبيعة، كما أنه سبق لمحمية غابات عجلون الفوز بهذه الجائزة من قبل.



وتعد محمية الأزرق المائية من أهم مسارات الهجرة للطيور في المملكة والمنطقة، وتعتبر المحمية التي تاسست في 1978 من أهم الوجهات لمراقبة الطيور، حيث سجل فيها ثلثي أنواع الطيور في الأردن بواقع 350 نوعا من الطيور اضافة الى انها تضم السمك السرحاني وهو النوع الفقاري الوحيد المستوطن بالأردن.

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