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الإثنين، 21-02-2022 03:42 م

محمية دبين تعيد تأهيل 100 دونم من الأراضي المتضررة جراء الحرائق

مشهد من غابات دبين - (ارشيفية)


الوكيل الإخباري - نفذت محمية غابات دبين، مشروعاً لإعادة تأهيل 100 دونم من الأراضي المتضررة في المحمية، ضمن جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تأهيل الغابات، التي تعرضت جراء الحرائق.

وقال مدير المحمية بشير العياصرة في بيان اليوم الاثنين عن الجمعية الملكية، إن الجمعية ومن خلال كوادر محمية غابات دبين تسعى بكل جهد إلى محاربة حرائق الغابات والتي ينتج معظمها عن الإهمال، مبينا أن هناك جهودا كبيرة تبذل في هذا الإطار إلا أنه وبسبب الحرائق المتكررة تضررت بعض المناطق في المحمية.

وبين العياصرة أن المحمية شرعت بتنفيذ هذا المشروع في 2019، حيث جرى زراعة ما يقارب 2500 شجرة من الأشجار الأصيلة في المحمية والتي يدعم النظام الطبيعي وجودها وبمساحة 100 دونم، ممولة من موازنة مشاريع اللامركزية، مشيرا إلى أن هذه الزراعة تكللت بالنجاح، حيث وصلت نسبة نجاح الأشجار المزروعة إلى 85 بالمئة في بعض المناطق.

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وأضاف أن المسارات السياحية جزء من خطة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في إدارة محمية غابات دبين والتحول بكل الأنشطة التي تمارس داخل الغابات بحيث تراعي الاعتبارات البيئية بالدرجة الأولى.

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