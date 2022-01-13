محمية ضانا ضمن 52 موقعا عالميا لأفضل الوجهات السياحية

الوكيل الإخباري - صنفت صحيفة نيويورك تايمز محمية ضانا للمحيط الحيوي ضمن 52 موقعاً عالمياً، تعتبر الأبرز والأجمل في العالم، وجاء ترتيب محمية ضانا أيضا في المركز الـ25، ضمن أحد أفضل الوجهات السياحية للعام 2022.

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وسلطت الصحيفة الضوء على محمية ضانا باعتبارها موقعاً يستحق التأمل والزيارة، ومحمية فريدة، تمزج بين تاريخ ضارب في الجذور، ومكونات بيئية متميزة وجمال طبيعي أخاذ، معتبرة أنها وجهة فريدة للزيارة ومن ضمن أجمل المواقع الطبيعية حول العالم.



واعتبرت نيويورك تايمز أن هذه الأماكن تمنح الفرصة للزوار ليكونوا جزءاً من الحل للمشاكل التي تواجه البيئة، مثل السياحة غير المستدامة والتغير المناخي.

وكتبت الصحيفة تعريفا عن ضانا يظهر أهمية المحمية على الصعيد العالمي وتفردها بمميزات نادرة، سواء من حيث التضاريس الطبيعية الأخاذة أو من حيث الموقع الجغرافي والتنوع الحيوي الفريد في المحمية، إضافة إلى أهميتها التنموية للجانبين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها محركاً تنموياً في محافظة الطفيلة.



وقالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في بيان اليوم الخميس، إن محمية ضانا للمحيط الحيوي تحظى باهتمام عالمي، ولم تكن صحيفة النيويورك تايمز هي الأولى في تسليط الضوء عليه، بل حصلت المحمية على عشرات الجوائز العالمية، حيث تعتبر كنزاً وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار، وتكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي وتعتبر المحمية الأولى وطنياً التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.



ولفتت إلى أن محمية ضانا تقدم نموذجاً فريداً في الاقتصاد البيئي، حيث توفر فرص عمل للمجتمع المحلي ويعمل فيها 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي، في حين يستفيد من وجودها 500 عائلة بشكل غير مباشر من خلال شراء حاجيات المحمية من المجتمع المحلي، واستخدام مركباتهم للتنقل وغيرها من أشكال الاستفادة غير المباشرة.