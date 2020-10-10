محمية غابات عجلون تعزز مفهوم السياحة المجتمعية

الوكيل الاخباري -

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تساهم محمية غابات عجلون في تفعيل دور المجتمع المحلي في الحفاظ على الموروث الحضاري للمحميات الطبيعية وإيجاد الآليات والسبل الكفيلة في إشراك مختلف مكوناته لحمايتها وضمان استدامتها ونشر رسالة الوعي البيئي.وقال مدير المحمية عثمان الطوالبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المحمية تسعى لتعزيز التكاملية في برامج حماية الغابات كداعم أساسي لأبناء المحافظة وتنمية الوعي وبناء القدرات ونشر مفهوم السياحة المستدامة والبيئية والمجتمعية.وأوضح، أن المحمية تابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تأسست عام 1987 وتبلغ مساحتها 12 كم2، وتهدف إلى الحفاظ على غابات السنديان دائمة الخضرة وخصوصاً في ظل التناقص الذي تشهده الغابات في الأردن.وأشار إلى أن المحمية توظف 55 شخصاً من أبناء المنطقة، وتقوم بدور ريادي في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل أيضاً من خلال المشاريع التي تنفذها.وأشار إلى أن المحمية لديها مسارات داخلية وخارجية جرى تطويرها، وتعتمد عليها الكثير من العائلات في الحصول على دخلها من خلال استثمار هذه المواقع لإقامة مشاريع تقديم خدمات الطعام والشراب والمنتوجات الريفية.وأوضح أن المحمية تنفذ برنامج فرسان الطبيعه لنشر الوعي البيئي للحفاظ على الثروة الحرجية من التعديات والتقطيع والرمي العشوائي للمخلفات.وبين أن المحمية تطبق بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني خطة مكافحة الحرائق حال حدوثها، كما تحرص على تطبيق إجراءات السلامة العامة والوقائية وأوامر الدفاع حفاظاً على سلامة الجميع ومنع انتشار فيروس كورونا.