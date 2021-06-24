مخاطبة وزير الصحة بتصنيف المهن الطبية كمهن خطرة

الوكيل الإخباري - خاطب مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بشأن تصنيف المهن الطبية كمهن خطرة.



وقال النسور في كتابه الموجه للهواري، إن قرار اعتماد تصنيف بعض المهن الطبية كمهن خطرة جاء بناء على بيئة العمل وليس على مرض بعينه، موضحا أنه خلال الجائحة تعاملت الكوادر الصحية وحسب بيئة العمل مع هذه الجائحة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.



وبيّن، أن جميع الكوادر الصحية بمختلف الفئات تعاملت مع الجائحة سواء في الأقسام التي تتعامل بشكل مباشر مع الجائحة أو بشكل غير مباشر.



ودعا النسور إلى ضرورة إضافة جميع الكوادر الصحية في المهن الخطيرة، معتبرا ذلك أقل تقدير لتكريم تلك الفئات التي بذلت قصارى جهدها في مواجهة الجائحة.





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