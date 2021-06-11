مخالفات لأوامر الدفاع المنصوصة اليوم الجمعة في عمان -صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - رصدت عدسة "الوكيل الإخباري" صباح اليوم الجمعة مظاهر مخالفة لأوامر الدفاع التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة٬ وذلك في منطقة وسط البلد بالمحافظة عمان .



وأظهرت الصور عدم التزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين و اكتظاظ شديد في بعض الأسواق في المنطقة.

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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في تصريح سابق٬ "إن رأينا الأمر زاد عن حده فيما يتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، فلا بد أن تتدخل الحكومة، عبر فرض عقوبات رادعة وحقيقية لضمان صحة المواطنين”، مؤكداً على الثقة الكبير بوعي المواطنين في الالتزام بالإجراءات المعلنة من وزارة الصحة لتجنب انتشار العدوى".











