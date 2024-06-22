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السبت، 22-06-2024 11:52 م

مخالفات لحظائر بيع الأضاحي في بلديتي غرب إربد وبني عبيد

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الوكيل الإخباري - حررت بلدية غرب اربد، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، 18مخالفة لحظائر بيع الأضاحي، فيما أزالت 5 حظائر لمخالفتها شروط السلامة العامة.

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كما رفعت كوادر مديرية البيئة في البلدية 406 أطنان نفايات صلبة منزلية ومخلفات أضاحي خلال عطلة العيد.


وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إنه جرى تنظيف ورش وتعقيم مواقع الأضاحي كافة، من خلال الجرافات والكابسات ومراقبي الصحة للتأكد من عدم ترك أي من مخلفات، وتم الانتهاء من تنظيف جميع المواقع.


ودعت المواطنين إلى الالتزام بطرح النفايات بالأماكن المخصصة وعدم طرح مخلفات بطرق عشوائية.


من جهة أخرى، قال رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، إن كوادر البلدية حررت 7 مخالفات بيئية، مؤكدا أن كوادر البلدية عملت خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار الساعة لرفع مخلفات الأضاحي وتحويلها لمكب الأكيدر وتعقيم ورش المواقع، ورفع مخلفات الأضاحي.


وبين أن كوادر البلدية عملت بإمكاناتها كافة في ضوء التحديات الصعبة التي تواجهها الكوادر في الميدان ومنها كميات النفايات الضخمة ورمي مخلفات الذبائح بشكل عشوائي وعدم التزام البعض بالشروط الصحية التي وضعتها البلدية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.


وأضاف أنه تم وضع خطة متكاملة لاستدامة النظافة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتكثيفها خلال فترة الصيف التي تشهد طرح النفايات في الشوارع العامة والإقبال على المطاعم والمقاهي والأسواق نظرا لخصوصية عيد الأضحى، مما يؤدي إلى زيادة كمية النفايات المطروحة في الأسواق.


وأكد أن البلدية استعدت مسبقا لفصل الصيف وباشرت بتنفيذ خطة متكاملة وشاملة من خلال توزيع الآليات وعمال الوطن بشكل مدروس مع تكثيف تواجدهم في مناطق اللواء كافة بهدف الحفاظ على نظافة اللواء ومناطقه.

 




 

 


 

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