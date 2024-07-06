مخالفة السائق "صادمة" .. الامن العام يضبط مركبة بعمان !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت كوادر ادارة السير مركبة يرتكب سائقها مخالفة القيادة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (٥٠ كم/ الساعة) من خلال كاميرات الرقابة الآلية في شارع الملك عبدالله الثاني فجر اليوم .

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حيث تم ضبط المركبة التي كانت تسير بسرعة (188كم/الساعة) علماً بأن السرعة المحددة للطريق هي (80كم/الساعة)، واتخاذ الاجراء القانوني بحق سائقها، نظراً لما شكلته المخالفة من خطر على سلامة مستخدمي الطريق .

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