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السبت، 06-07-2024 02:00 م

مخالفة السائق "صادمة" .. الامن العام يضبط مركبة بعمان !

إدرة السير 1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ضبطت كوادر ادارة السير مركبة يرتكب سائقها مخالفة القيادة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من (٥٠ كم/ الساعة) من خلال كاميرات الرقابة الآلية في شارع الملك عبدالله الثاني فجر اليوم . 

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حيث تم ضبط المركبة التي كانت تسير بسرعة (188كم/الساعة) علماً بأن السرعة المحددة للطريق هي (80كم/الساعة)، واتخاذ الاجراء القانوني بحق سائقها، نظراً لما شكلته المخالفة من خطر على سلامة مستخدمي الطريق .

 

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