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الثلاثاء، 06-10-2020 01:39 م

بعد إيعاز من مدير الأمن العام

مخالفة منشآت وضبط أشخاص لمخالفتهم أوامر الدفاع

المن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام ، إغلاق 247 منشاة خالفت أوامر الدفاع، كما وضبطت 431 شخصا ، خالفوا أوامر الدفاع ، وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها .

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جاء ذلك في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، الثلاثاء ، ولفت أن فرق التفتيش الأمنية التي أوعز مدير الامن العام، اللواء حسين الحواتمة بتشكيلها أمس الإثنين، قامت بمتابعة المنشآت والمحال التجارية والمرافق والأماكن العامة، إنفاذا لأوامر الدفاع .

وأكدت المديرية، ان فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية وبشكل مكثّف لمراقبة الالتزام بأوامر الدفاع وضبط اية مخالفات لها ـودون  أي تهاون او تمييز، مهيبة بالجميع الالتزام بما صدر من تعليمات صحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات عند وجودهم في الاماكن العامة .


وتُذكّر مديرية الامن العام اصحاب الشركات و المنشآت والمؤسسات والمحال التجارية انهم مُلزمون وفق اوامر الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والرقابية اللازمة داخل منشآتهم ومنع ارتكاب اية مخالفات داخلها وأنهم مسؤولون أمام القانون عن اية مخالفة تقع داخل تلك المنشآت.

 

 

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