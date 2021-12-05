مخالفة وإنذار 39 منشأة سياحية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لها و للجهات المعنية الأخرى حررت خلال شهر تشرين الثاني، إنذارات ومخالفات بحق 39 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة الخاصة بكورونا.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن لجان الكشف نفذت 1110 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 87 منشأة، مبينة وجود 926 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.



وأكدت الوزارة أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية كافة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.



وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، واعتماد "سند أخضر" لدخول المنشأة.

