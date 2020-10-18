الأحد 18-10-2020
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الأحد، 18-10-2020 04:27 م

مخالفة وحجز وسائط النقل غير الملتزمة بالسعة المقعدية

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي، الأحد، إن عدم التزام وسائط النقل العام بالسعة المقعدية البالغة 75%، "يعرضها وسائقيها لمخالفات قد تصل إلى حجزها".

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وأضاف اللوزي، أن خطوط النقل العام في مختلف محافظات المملكة "تحت مجهر هيئة النقل ودائرة السير، للتأكد من التزام وسائط النقل بالسعة المقعدية البالغة 75%، وإجراءات العمل وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد انتشار فيروس كورونا المستجد".


وأشار إلى "ضرورة توفير معقمات ومستلزمات وقاية الشخصية كالكمامات في وسائط النقل العام، وعدم التوقف لغايات تحميل وتنزيل الركاب أثناء مسير الحافلة، وتعقيمها يوميا، إلى جانب التزام وسائط النقل العاملة على التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر بوضع الحواجز البلاستيكية".


وشدد اللوزي على "التزام مشغلي وسائط النقل العام بأوامر الدفاع ذات الصلة، وعدم تعريض أنفسهم للمخالفات التشغيلية وتهديد سلامة الركاب وصحتهم".


 




 

 


 

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