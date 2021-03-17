مخالفة 124 منشأة و23 فردا لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية يوم أمس الثلاثاء 124 مخالفة لمنشآت و 23 لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية 2377 منشأة.وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاربعاء باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية ومطاعم سياحية وشعبية و محلات لبيع أدوات كهربائية و كوفي شوب ومصانع وغيرها.