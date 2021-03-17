الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 17-03-2021 08:23 م

مخالفة 124 منشأة و23 فردا لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية يوم أمس الثلاثاء 124 مخالفة لمنشآت و 23 لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية 2377 منشأة.
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وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاربعاء باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية ومطاعم سياحية وشعبية و محلات لبيع أدوات كهربائية و كوفي شوب ومصانع وغيرها.


 




 

 


 

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