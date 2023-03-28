الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الثلاثاء، 28-03-2023 03:07 م

مخالفة 18 منشأة تجارية في المفرق

image


الوكيل الاخباري- خالفت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق، أمس الاثنين، 18 منشأة تجارية، وفقا لمحافظ المفرق سلمان النجادا.

اضافة اعلان


وقال النجادا، إن هذه المخالفات جاءت لعدم التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية وعدم التقييد بالسقوف السعرية، لافتا إلى أن تلك المخالفات حررتها كوادر لجنة السلامة العامة في المحافظة أثناء التفتيش على 21 منشأة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، ومدى الالتزام بالشروط الصحية المعمول بها.


وأشار إلى ضبط وإغلاق إحدى المنشآت نظرا لوجود عصائر مجهولة المصدر فيها فجرى التحفظ عليها وإرسالها للفحص المخبري.


وأكد النجادا أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية طيلة أيام الشهر الفضيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 1.36.55 PM

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

grilled-lamb-skewers

المطاعم: الحركة ضعيفة

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

6423feea37908

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-28 at 11.04.56 AM

ضبط حفارة مخالفة في المفرق وتوقيف 3 أشخاص

3202322104647267459204

الغذاء والدواء : 3 إغلاقات و55 إيقاف لمنشآت عن الإنتاج منذ بداية رمضان

720212217333815630263

إغلاق محل لبيع العصائر في المفرق

999999999

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

3202320123846898017980

محافظة المفرق تضع خطة عمل خلال شهر رمضان

3202315151928725554155

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غداً - أسماء