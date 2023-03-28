مخالفة 18 منشأة تجارية في المفرق

الوكيل الاخباري- خالفت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق، أمس الاثنين، 18 منشأة تجارية، وفقا لمحافظ المفرق سلمان النجادا.

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وقال النجادا، إن هذه المخالفات جاءت لعدم التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية وعدم التقييد بالسقوف السعرية، لافتا إلى أن تلك المخالفات حررتها كوادر لجنة السلامة العامة في المحافظة أثناء التفتيش على 21 منشأة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، ومدى الالتزام بالشروط الصحية المعمول بها.



وأشار إلى ضبط وإغلاق إحدى المنشآت نظرا لوجود عصائر مجهولة المصدر فيها فجرى التحفظ عليها وإرسالها للفحص المخبري.



وأكد النجادا أن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي على جميع المنشآت التجارية طيلة أيام الشهر الفضيل.



