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مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

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الإثنين، 26-07-2021 07:39 م

مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا منذ حزيران الماضي

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الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا (للفترة الأول من حزيران وحتى الرابع والعشرين من تموز / 2021) 2378 مخالفة لمنشآت و1055 لأفراد.اضافة اعلان


وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الاثنين فقد تم مخالفة 276 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و75 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و1665 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 253 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و74 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و13 مخالفة لعدم وجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.

وتوزعت المخالفات على 85 محل أدوات منزلية وكهربائية 240 كوفي شوب و123 مطعما شعبيا و190 محل ملابس و1205 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.

كما تم اغلاق 3 منشآت خلال عيد الأضحى المبارك بسبب تكرارها مخالفة تقديم ارجيلة داخل صالات مغلقة.

وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 102420 منشأة خلال تلك الفترة.

 




 

 


 

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