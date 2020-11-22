الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 10:55 م

مخالفة 2400 مركبة غير ملتزمة بأوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، إن الهيئة نشرت فرقها التفتيشية في عمان والزرقاء وإربد والمفرق كمرحلة أولى؛ بهدف الرقابة على وسائط النقل بمختلف أنماطها، والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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وأضاف خلال جولة تفتيشية للهيئة في منطقة صويلح بعمان الأحد، أن الهيئة تعمل إلى جانب مديرية الأمن العام على إنفاذ توجيهات رئيس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا في وسائط النقل بمختلف أنماطه، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملات هو التأثير على سلوكيات مشغلي أو ركاب وسائط النقل لتحقيق أفضل التزام بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، وضمان التزامهم بأوامر الدفاع ذات الصلة.

وحررت الهيئة نحو 2400 مخالفة لوسائط نقل لعدم التزامها بإجراءات الوقاية وتدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في وسائط النقل منذ انطلاق حملاتها في بداية جائحة فيروس كورونا.

 




 

 


 

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