مخالفة 38 مواطنا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري -
خالفت كوادر أمانة عمان الكبرى 38 فرداً لعدم التزامهم
بأوامر الدفاع خلال جولاتها التفتيشية أمس الأحد.اضافة اعلان
وقالت الأمانة في تقريرها الإثنين إن المخالفات توزعت كالآتي: 12 فرداً
داخل السوق المركزي، و26 مخالفات تمت عن طريق رجال الأمن العام، فيما لم تسجل اي
مخالفة داخل وسائط النقل العام.
وقامت بزيارة 681 منشأة، وتم خلال هذه الزيارات مخالفة وإغلاق 3
منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما تم مخالفة وإغلاق 87 منشأة لعدم التزامها
بالاشتراطات الصحية والمهنية.
ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للحد
من انتشار فيروس كورونا.