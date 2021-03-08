مخالفة 38 مواطنا لعدم التزامهم بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري -

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خالفت كوادر أمانة عمان الكبرى 38 فرداً لعدم التزامهم بأوامر الدفاع خلال جولاتها التفتيشية أمس الأحد.وقالت الأمانة في تقريرها الإثنين إن المخالفات توزعت كالآتي: 12 فرداً داخل السوق المركزي، و26 مخالفات تمت عن طريق رجال الأمن العام، فيما لم تسجل اي مخالفة داخل وسائط النقل العام.وقامت بزيارة 681 منشأة، وتم خلال هذه الزيارات مخالفة وإغلاق 3 منشآت لعدم التزامها بأوامر الدفاع، فيما تم مخالفة وإغلاق 87 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية.ودعت الأمانة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.