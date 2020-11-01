مخالفة 500 وسيطة نقل في عمان لم تلتزم بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - خالفت هيئة تنظيم النقل البري وحجزت تراخيص أكثر من 500 وسيطة نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع في العاصمة عمان.

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وقالت الناطق الإعلامي للهيئة الدكتورة عبلة الوشاح اليوم الأحد، إن الهيئة تكثف من حملتها الرقابية على وسائط النقل العام التي تشمل الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والتطبيقات الذكية من خلال لجنة رقابية ميدانية.



وأوضحت أن اللجنة شكلت لغايات ضبط عمل وسائط النقل العام والتزامها بكافة التعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع، من حيث وجود الساتر والتزام السائق بالكمامة والسعة المقعدية.



واضافت إن اللجنة ستستكمل عملها في باقي محافظات المملكة، وإنها ستبدأ حملتها في محافظة اربد اعتبارا من يوم غد الاثنين، بعد العاصمة عمان، ومن ثم إلى باقي محافظات المملكة.



ودعت الوشاح المشغلين والعاملين على وسائط النقل العام، الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب أوامر الدفاع وتحت طائلة المسائلة القانونية.



