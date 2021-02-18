الجمعة 19-02-2021
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مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

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الخميس، 18-02-2021 11:10 م

منها 4 لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

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وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 62 مخالفة لمنشآت من أصل 575 منشأة خلال الزيارات في إطار الحملات التفتيشية لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ.

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وقالت الوزارة، الخميس، إنّه تمت مخالفة 36 مواطنا داخل منشآت لعدم ارتداء الكمامة.


وتركز الوزارة في جولاتها على متابعة الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، حيث تم تحرير ٤ مخالفات بحق محال تبيع الدجاج الطازج بأعلى من السقف السعري المحدد من قبل الوزارة والمطبق اعتبارا من الخميس.

 

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