الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

30 مخالفة لمحلات تجارية في البلقاء

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

خطر دخول الجراد إلى المملكة ما زال قائما

القبض على مزور تصاريح مرور إلكترونية

إربد .. ضبط 173 متسولا منذ بداية رمضان

الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

مخالفة 7 محال تجارية لعدم الالتزام بالسقوف السعرية

مصفاة البترول: شطب 79 ألف أسطوانة غاز منزلي في 2020

الخميس، 22-04-2021 01:15 م

مخالفة 7 محال تجارية لعدم الالتزام بالسقوف السعرية

الصناعة والتجارة


الوكيل الإخباري - خالفت صناعة وتجارة وتموين المفرق، 7 محال تجارية لم تلتزم بالسقوف السعرية للمواد الاستهلاكية الأساسية، حسب مدير صناعة وتجارة وتموين المفرق على الصياحين.

اضافة اعلان

وقال الصياحين، الخميس، إنّ المديرية كثفت من جولاتها التفتيشية على المحال التجارية ونتافات الدجاج، نظرا للتهافت على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية.


وأضاف، أنه تم تحرير 25 مخالفة منها 7 مخالفات لعدم التقيد بالسقوف السعرية للمواد التي تم تحديد أسعارها كالدواجن والزيوت والسكر والأرز، فيما شملت باقي المخالفات عدم إبراز وإظهار أسعار المواد المعروضة للبيع.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إغلاق محل - (تعبيرية)

30 مخالفة لمحلات تجارية في البلقاء

الجراد

خطر دخول الجراد إلى المملكة ما زال قائما

4202114222939585215336

القبض على مزور تصاريح مرور إلكترونية

تسول

إربد .. ضبط 173 متسولا منذ بداية رمضان

دودين

قرارات معدلة الأحد بشأن الحظر

حظر

وزير الصحة يطمئن الأردنيين بإجراءات تخفيفية خلال الفترة القادمة