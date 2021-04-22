مخالفة 7 محال تجارية لعدم الالتزام بالسقوف السعرية

الوكيل الإخباري - خالفت صناعة وتجارة وتموين المفرق، 7 محال تجارية لم تلتزم بالسقوف السعرية للمواد الاستهلاكية الأساسية، حسب مدير صناعة وتجارة وتموين المفرق على الصياحين.

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وقال الصياحين، الخميس، إنّ المديرية كثفت من جولاتها التفتيشية على المحال التجارية ونتافات الدجاج، نظرا للتهافت على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية.



وأضاف، أنه تم تحرير 25 مخالفة منها 7 مخالفات لعدم التقيد بالسقوف السعرية للمواد التي تم تحديد أسعارها كالدواجن والزيوت والسكر والأرز، فيما شملت باقي المخالفات عدم إبراز وإظهار أسعار المواد المعروضة للبيع.