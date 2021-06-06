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الأحد، 06-06-2021 07:43 م

مخالفة 82 منشأة و72 فردا خلال 6 ايام

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  الوكيل الاخباري - بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا بحملات مكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا" من تاريخ 1/6/2020 وذلك في ضوء خطة الحكومة للصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل .
 
وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأحد باعتبارها الجهة المكلفة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المتعلقة بموجب أوامر الدفاع فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة حوالي 9800 منشأة وذلك للفترة من 1/6-5/6/2021 في مختلف مناطق المملكة

وشملت الجولات الرقابية ( 30 ) أكاديمية ومركزا رياضيا ( 20 ) مسبحا" داخليا" في المنشآت الفندقية وغيرها و ( 18 ) مركز بلياردو و ( 9) محلات العاب كهربائية والكترونية و ( 860 ) سوبر ماركت ومواد تموينية ومجمعات تجارية كبرى ومنشآت أخرى في عدة مجالات .

وتم تحرير ( 82 ) مخالفة لمنشآت و( 72 ) لأفراد لعدم الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والرقابة الصحية والبروتوكولات الصحية .

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وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات 

 

 




 

 


 

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