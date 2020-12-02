مخالفة 86 شخصاً بعمان لم يلتزموا بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى تحرير 60 مخالفة داخل الأسواق المركزية، ومخالفة 9 أشخاص في وسائط النقل العام، بالإضافة لمخالفة 19 شخصا من قبل أفراد الامن العام.



وبذلك بلغ مجموع المخالفات التي تم تحريرها في اليوم الاول من الشهر الحالي 86 مخالفة وفقا لتقرير الأمانة اليومي، ضبطتها مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني داخل المنشآت التجارية والأسواق المركزية ووسائط النقل العام وأفراد الأمن العام.

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وتابعت الأمانة انها أغلقت وخالفت 130 منشأة بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمهنية، مشيرة إلى أنها أغلقت وخالفت 14 منشأة بسبب عدم التزامها بأوامر الدفاع.



ودعت الأمانة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية لتجنب تعرضها للمخالفات التي قد تصل لحد الإغلاق.



