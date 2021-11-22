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الإثنين، 22-11-2021 05:11 م

مختبر السلط المركزي يباشر عمله بعد نقله إلى مبنى صحة البلقاء

وزارة الصحة 2


 الوكيل الاخباري - باشر مختبر السلط المركزي، اليوم الاثنين، عمله بعد نقله إلى مبنى مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء.

وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة، الدكتور صائب أبو عبود، إن نقل المختبر جاء استكمالاً لمسيرة وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطويرها.

وأضاف لـ(بترا) أن هذه الخطوة هي بداية لإجراءات تحسينية تتعلق بالبنية التحتية والحد من المباني المستأجرة واستغلال المباني المملوكة للوزارة.

وبين أبو عبود أن نقل المختبر من مبناه القديم المستأجر إلى موقعه الجديد مكّن المديرية من إضافة أجهزة جديدة وزيادة عدد الفحوصات، علاوة على وجود مواقف مركبات في المبنى الجديد تخدم المرضى.

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