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الأربعاء، 23-12-2020 06:34 م

مختبر صحي عنجرة يباشر باستخراج فحوصات عينات كورونا

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الوكيل الاخباري - باشر مختبر صحي مدينة عنجرة بمحافظة عجلون باستقبال فحوصات عينات فيروس كورونا.
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وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم إن المختبر الذي جرى تخصيصه لاستقبال فحوصات عينات فيروس كورونا باشر باستخراج النتائج حيث يستقبل يوميا نحو 550 عينة .

واشار الى ان تخصيص المختبر جاء من اجل سرعة اظهار نتائج فحوصات عينات الفيروس بنفس المحافظة بدلا من ارسالها الى مختبرات عمان الامر الذي سيسهم في سرعة اكتشاف الاصابات بالفيروس للحد من انتشاره .

واكد عناب ضرورة تعاون الجميع مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والالتزام بأوامر الدفاع ولبس الكمامات والقفازات واستخدام مواد التعقيم والتباعد حفاظا على سلامة الجميع .
 

 




 

 


 

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