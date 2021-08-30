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الإثنين، 30-08-2021 07:25 م

مختصون: فلترة الصور عبر مواقع التواصل محاولة لإخفاء النواقص

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الوكيل الاخباري - تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي موضة اللجوء إلى تغيير ملامح الصور عن طريق استخدام تطبيقات "الفوتوشوب والفلترة" التي تعيد الشباب والصبا لصاحب الصورة، وتزوّر بعض الحقائق خدمة لأهداف متنوعة.

وقال مختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن "فلترة" الصور طريقة لإخفاء النواقص وتبيان الأمور على أحسن أحوالها، حيث تتعدد دوافع ورغبات استخدامها في المجالات كافة، إذ تعزى لأسباب عدة، منها ما هو شخصي أو تسويقي.

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