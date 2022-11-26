مختصون ومسؤولون يضعون خريطة عمل لنشر ثقافة التطوع بالمملكة

الوكيل الاخباري - عقد مركز الكالوتي التنموي، اليوم السبت، برنامج الطاولة المستديرة، تحضيرا للمؤتمر العربي لتطوير العمل التطوعي في العملية التعليمية بمشاركة عدد من الباحثين والناشطين ممن يمثلون جهات ومؤسسات معنية بالعمل التطوعي من القطاعين العام والخاص.



وأوصى المشاركون بدعم المتطوعين بالحوافز المادية، وأن يكون العمل التطوعي ممنهجا، مركزين أهمية بدء العمل التطوعي من البيت، والمدرسة وإدخال العمل التطوعي في المنهاج المدرسي.

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