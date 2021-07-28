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الأربعاء، 28-07-2021 11:45 م

مختصون يؤكدون أهمية التخفيف من الاكتظاظ بمراكز الإصلاح لتعزيز حقوق النزلاء

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 الوكيل الاخباري - أكد مشاركون في ورشة عمل بعنوان "أوضاع مراكز الإصلاح والـتأهيل في الأردن في ظل قواعد الأمم المتحدة النموذجية المنقحة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، أهمية التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل لتعزيز حقوق النزلاء وتحقيق العدالة، من خلال التوسع في تطبيق العقوبات البديلة للتوقيف باستخدام العقوبات المجتمعية بدلا من العقوبات السالبة للحرية.اضافة اعلان


وسلطت الورشة، التي نظمها مركز ميزان للقانون بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنيتي)، اليوم الأربعاء، الضوء على توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن في التقرير الدوري الثالث للمركز حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل للفترة من 2019-2020، حيث أكّد العديد من المشاركين أهمية هذه التوصيات نظرا لأنها انبثقت من دور المركز في رصد ومراقبة أوضاع هذه المراكز وتقديم التوصيات اللازمة للجهات المعنية.

 




 

 


 

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