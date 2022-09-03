مختصون يحذرون .. 4.4 مليون أردني على “التيك توك”

الوكيل الإخباري - تحذيرات تربوية وأسرية يطلقها مختصون حول خطورة متابعة وإدمان بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تغير مجرى أهدافها من تعارف و تبادل خبرات وصداقات، إلى منصات لبث كل ما هو جاذب للجمهور بغض النظر عن طبيعة المحتوى، ما زاد من وطأة الجانب السلبي من السلاح ذو الحدين لتلك المواقع.

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ووفق إحصاءات عالمية تم نشرها، تبين أن عدد حسابات الأردنيين من مستخدمي الهواتف الذكية على تطبيق “تيك توك” يقدر بأكثر من 4.4 مليون حساب؛ حيث تثبت الأرقام أن تواجد المتابعين الأردنيين على هذا الموقع واسع الانتشار قد يلخص طبيعة المحتوى الذي يتابعه المشتركون، وهي المرة الأولى التي يصل فيها العدد إلى هذا الحد بوقت قياسي.



وبحسب المشاهدات، فإن الكثير من العائلات باتت تخشى متابعة أبنائها لتيك توك، الذي يختلف في كثير من محتواه عن باقي المواقع، لما فيه من مدى حرية أكبر في البث، ووجود سمات خاصة فيه، كون أي شخص يحصل على متابعات أكثر خلال البث المباشر أو بحسب حجم مشاهداته يمكنه تحصيل مبالغ مالية متفاوتة.



ويلجأ الكثير من الخبراء والمختصين إلى تنبيه الأهالي لضرورة متابعة الأبناء لما يشاهدونه من مقاطع عبر التيك توك، إضافة إلى متابعة أنفسهم لما يشاهدونه برفقة أبنائهم، بحيث أصبح من المعتاد لدى الأبناء على مختلف الأعمار أن يتبادلوا المقاطع مع ذويهم، دون مساءلة أو مراقبة ومحاسبة منهم، بل هناك عائلات تتعمد لنشر مقاطع مشتركة للعائلة بأكملها، وقد تلامس الخصوصية بشكل واضح. ( الغد )

