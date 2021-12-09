مخرج فيلم أميرة : وقف عرض الفيلم حتى يشاهده الأسرى وعائلاتهم

الوكيل الإخباري - أصدر المخرج محمد دياب بيانا للرد على حملات مقاطعة فيلم "أميرة" التي وصلت إلى حد المطالبة بسحبه من ترشيحات جائزة الأوسكار لعام 2022.

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وعبر حسابه على فيس بوك وبحسب رصد " الوكيل الإخباري" كتب محمد دياب "منذ بداية عرض الفيلم في سبتمبر ٢٠٢١ في مهرجان فينيسيا و الذي تبعه عرضه في العالم العربي في مهرجاني الجونة و قرطاج و شاهده آلاف من الجمهور العربي والفلسطيني و العالمي، كان الإجماع دائماً أن الفيلم يصور قضية الأسرى بشكل إيجابي وانساني وينتقد الاحتلال بوضوح.



وأضاف دياب "كان من المفهوم تماماً لأسرة الفيلم حساسية قضية تهريب النطف و قدسية أطفال الحرية و لهذا كان القرار التصريح بأن قصة الفيلم خيالية و لا يمكن أن تحدث، فالفيلم ينتهي بجملة تظهر على الشاشة تقول “منذ ٢٠١٢ ولد أكثر من ١٠٠ طفل بطريقة تهريب النطف. كل الأطفال تم التأكد من نسبهم. طرق التهريب تظل غامضة".