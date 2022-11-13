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الأحد، 13-11-2022 11:27 ص

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة عادل البلبيسي إن مخزون الأردن من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا يكفي حتى شباط المقبل.اضافة اعلان


وكشف البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن أعداد جرعات المطاعيم التي تعطى بشكل أسبوعي ما بين جرعة أولى أو ثانية وحتى الرابعة يتراوح بين 3000-3500 وقد تصل إلى 15 ألف جرعة شهريا.

وأضاف أنه يتوجب على الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح ومضى عليهما أكثر من 6 أشهر الحصول على الجرعات المعززة لضمان وجود مناعة من الفيروس وخاصة للأشخاص كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

ورجح البلبيسي استهلاك كافة المطاعيم التي قاربت على انتهاء صلاحيتها مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن المطاعيم التي تعطى الآن في الأردن هي مطعومي فايزر وسينوفارم من خلال المراكز التي أعلنتها وزارة الصحة.

وكان أكد البلبيسي في تصريحات سابقة استقرار الوضع الوبائي في الأردن، حيث سجلت المملكة خلال الأسبوع الوبائي الماضي 301 اصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل أي وفيات منذ 4 أسابيع.

 




 

 


 

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