مخزون السدود يصل إلى 90 مليون م3 بنسبة 32%

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن المنخفض الجوي الأخير رفع حجم الأمطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم المطري على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم السبت حوالي 6436.3 مليون متر مكعب.

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وتشكل كميات الأمطار ما نسبته 78.5% من المعدل السنوي طويل الأمد، فيما رفد المنخفض الجوي الأخير من مياه الأمطار وجريان الأودية السدود خلال الـ48 ساعة الماضية بنحو 3.5 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي للسدود الى 90.2 مليون م3 بنسبة 32.1% من طاقتها التخزينية البالغة حاليا 280 مليون م3.



وأوضحت سلطة وادي الأردن أن نسبة التخزين لنفس الفترة من العام الماضي في جميع السدود بلغ 35.75% من التخزين الكلي، مبينة أن التخزين في السدود الشمالية والوسطى المخصصة لغايات الري بلغت في سد الملك طلال 46.5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 69.4% من المخزون الكلي وسد وادي العرب 8.6 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 51.2% وسد شرحبيل 1.8 مليون بنسبة تخزين 45.2% وسد كفرنجة 3.4 مليون بنسبة تخزين 43.6% وسد شعيب 1.25 مليون بنسبة تخزين 100% وسد الكفرين 6.6 مليون بنسبة تخزين 78.2% من السعة التخزينية للسد.



وأضافت أن نسبة التخزين للسدود التي تستخدم لأغراض الشرب والري فيها متدنية جداً وهي سد الوحدة وتبلغ نسبة التخزين فيه 16.4% وسد الموجب بنسبة تخزين 3.3% من المخزون الكلي فيما بلغت نسبة التخزين في سد الوالة الذي يستخدم للتغذية الجوفية 13.3%.

وأضافت أن السدود الجنوبية التي تستخدم للري وللاستخدامات الصناعية والتغذية الجوفية بلغت نسب التخزين فيها قليلة جدا وهي سد التنور بنسبة أقل من واحد بالمئة، وسد الزرقاء ماعين بنسبة تخزين 13.7% وسدي الكرك واللجون أقل من 12% من مخزونها الكلي.

وحول كميات مياه الأمطار التي دخلت على السدود من بداية الموسم المطري سجلت نحو 47.285 مليون متر مكعب في جميع السدود.



وبينت وزارة المياه والري أن كميات المياه التي هطلت على المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 480.2 مليون متر مكعب تركزت على العاصمة عمان 180 مليون متر مكعب، والمفرق 125.5 مليون متر مكعب، فيما بلغت الكميات الهاطلة على البلقاء 54.8 مليون م3، واربد 32.2 مليون متر مكعب، والزرقاء 26.7 مليون م3، ومأدبا 17.7 مليون متر مكعب، وعجلون 12.4 مليون متر مكعب، والكرك 9.5 مليون متر مكعب، والطفيلة 4.9 مليون متر مكعب، معان 2.6 مليون متر مكعب، فيما لم تسجل العقبة أي هطولات.



وحول كميات الأمطار الهاطلة خلال 48 ساعة سجلت العاصمة 24.5 ملم، البلقاء 31.5 ملم، مأدبا 15.1 ملم، الزرقاء 8.7 ملم، جرش 30 ملم، المفرق 7.7 ملم، 18.5 ملم، عجلون 26.7 ملم، الكرك 5 ملم، الطفيلة 2.8 ملم، معان 0.6 ملم، فيما لم تسجل محطات رصد العقبة أي هطولات.



وسجلت نسبة كمية الأمطار الهاطلة من بداية الموسم الى المعدل طويل الأمد في محافظة اربد 107.2%، البلقاء 103.2%، عمان 96.6%، عجلون 92.5%، الزرقاء 80.6%، مأدبا 67.6%، معان 61%، جرش 54.8%، المفرق 57.9%، الكرك 56.4%، الطفيلة 39.7%، الشوبك 38.8% ، فيما بلغت الكمية في العقبة 183.8%.