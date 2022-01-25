مخيم الزعتري: تجهيز مراكز إيواء للاجئين عند حدوث أي طارئ خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة مخيم الزعتري عن إتمام استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة من خلال التنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين وبتوجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية، بحسب مدير مخيم الزعتري العميد رائد أبو السمن.

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وقال أبو السمن الثلاثاء، إن إدارة المخيم وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملت على تجهيز مراكز إيواء لاستقبال اللاجئين في حال حدوث أي طارئ أو تجمعات للمياه خلال المنخفض الجوي.



وأكد استعداد الكوادر على مدار الساعة من خلال التواصل مع غرفة العمليات في المحافظة وبإشراف من محافظ المفرق من خلال مجموعات الدفاع المدني وقوات الدرك داخل المخيم، إضافة إلى تجهيز مضخات المياه وفرق الصيانة لمواجهة أي ظرف طارئ يقع خلال الظرف الجوي.

