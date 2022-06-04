السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

كبار ضباط الجيش يقدمون واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

ورشة حول مهارات تقنية المعلومات بمركز شابات الطيبة

الطه نقيبا لأصحاب المكاتب العقارية للمرة الثانية

اصابتان بحادث سير على نزول النقب وتحويل حركة السير

والد الفنان عمر العبداللات في ذمة الله

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يوم الاثنين

الصحة تتفقد المصابين بالتسمم في جرش

التعليم العالي ترد على قضية متحرش التكنولوجيا

العدوان نائباً لنقيب المحامين الأردنيين

السبت، 04-06-2022 06:31 م

مدارس أردنية تحصد أربع جوائز في مسابقة التراث الثقافي العربية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - حصدت ثلاث مدارس أردنية منتسبة لشبكتي "اليونسكو" و "الألكسو" أربع جوائز في مسابقة التراث الثقافي العربية لليافعين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، فازت الطالبة علا الرحيل من مدرسة بيوضة الشرقية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط بالمركز الأول عن فئة التصوير الفوتوغرافي، بينما فازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية بالمركز الأول في فئة الأفلام التوعوية عن فيلم "قصة فرح من قلب البادية"، وفازت بالمركز الثاني عن فئة الرقص الشعبي مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك عن مشاركتها بالدبكة الشعبية في محافظة الكرك، وفازت الطالبة لين الضلاعين من مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك بجائزة تقديرية عن فئة الرسم بلوحة "البساط".

وكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المدارس العربية الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في نسختها الثانية خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جائزة "إيكروم الشارقة" للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2021-2022)، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في بيت الحكمة في إمارة الشارقة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202231161510352638069

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

3

كبار ضباط الجيش يقدمون واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

f

ورشة حول مهارات تقنية المعلومات بمركز شابات الطيبة

120213153042434790661

الطه نقيبا لأصحاب المكاتب العقارية للمرة الثانية

www

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يوم الاثنين

10202118192837673918355

الصحة تتفقد المصابين بالتسمم في جرش

أخبار متعلقة
w

تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار

520229144936665606562

لجنة فنية من التربية تطلع على احتياجات مدارس قميم

e

التربية تكرم الفائزين بمسابقة مبادرة الموهوبون العرب

w

شبكة مدارس الكرك تحتفل بعيد الاستقلال

w

فوز 6 مشاريع بمسابقة تطوير سياحة المغامرة

420222715117969895932

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية