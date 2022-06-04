مدارس أردنية تحصد أربع جوائز في مسابقة التراث الثقافي العربية

الوكيل الاخباري - حصدت ثلاث مدارس أردنية منتسبة لشبكتي "اليونسكو" و "الألكسو" أربع جوائز في مسابقة التراث الثقافي العربية لليافعين.



وبحسب بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، فازت الطالبة علا الرحيل من مدرسة بيوضة الشرقية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط بالمركز الأول عن فئة التصوير الفوتوغرافي، بينما فازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية بالمركز الأول في فئة الأفلام التوعوية عن فيلم "قصة فرح من قلب البادية"، وفازت بالمركز الثاني عن فئة الرقص الشعبي مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك عن مشاركتها بالدبكة الشعبية في محافظة الكرك، وفازت الطالبة لين الضلاعين من مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك بجائزة تقديرية عن فئة الرسم بلوحة "البساط".



وكرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المدارس العربية الفائزة بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين في نسختها الثانية خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جائزة "إيكروم الشارقة" للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2021-2022)، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في بيت الحكمة في إمارة الشارقة.

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