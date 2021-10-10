مدارس التربية استوعبت 211 ألف طالب جديد خلال عامين

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن مدارس الوزارة استوعبت نحو 211 ألف طالب جديد خلال العامين الدراسيين 2020/2021 و 2021/2022 .



وأشارت قبيلات في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الأعداد من الطلبة تمثل الزيادة الطبيعية السنوية والذين ينتقلون من مدارس القطاع الخاص والأونروا والثقافة العسكرية إلى المدارس الحكومية .



وبينت أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على زيادة أعداد المدارس إذ افتتحت خلالهما 129 مدرسة جديدة واستحدثت 3545 شعبة صفية في مختلف مناطق المملكة.



وحول أعداد الطلبة في المدارس الحكومية قالت قبيلات إن عددهم في العام الدراسي 2019/2020 بلغ 1445240 طالبا توزعوا على 3893 مدرسة حكومية، وفي العام الدراسي 2020/2021 فبلغ عددهم 1592790 طالبا توزعوا على 3967 مدرسة حكومية.



اما العام الدراسي الجاري 2021/2022 فقد بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 1656347 توزعوا على 4003 مدارس حكومية على مستوى المملكة .

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