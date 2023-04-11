مدارس تقرر تعطيل الدوام الاربعاء - اسماء " تحديث "

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررمدير تربية العقبة عودة الضرابعة تعليق الدوام لمدارس وادي عربة نتيجة للأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء حفاظا على سلامة

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قرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء البادية الجنوبية بالتنسيق مع عطوفة المحافظ تعطيل المدارس ليوم الأربعاء بسبب الظروف الجوية السائدة حفاظا على صحة الطلبة والكوادر التدريسية .

ونظراً للظروف الجوية السائدة قرر عطوفة مدير التربية والتعليم لمنطقة معان الأستاذ / وهبي الشلبي آل خطاب و بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعطيل الدوام الأربعاء الموافق 12/ 04/ 2023 م في مدارس المديرية وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والكوادر التدريسية .

وفي ضوء الحاله الجوية المتوقعة قرر مدير تربية لواء الشوبك بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعليق الدوام في مدارس لواء الشوبك الأربعاء الموافق ١٢ ٤ ٢٠٢٣ حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.

وفي ضوء الحاله الجوية المتوقعة قرر مدير تربية لواء البتراء بالتنسيق مع عطوفة محافظ معان تعليق الدوام في مدارس لواء البتراء الأربعاء الموافق ١٢ ٤ ٢٠٢٣ حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقه الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس، تعليق الدوام اليوم الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة في المملكة، وحرصا على سلامة الطلبة والمعلمين في الميدان التربوي.



كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات، تعطيل مدارس اللواء بسبب الظروف الجوية، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة.



بدوره أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم إنه تم تفويض مدراء التربية في مختلف مناطق المملكة بالتنسيق مع الحاكم الإداري لاتخاذ أي قرار بشأن دوام المدارس يوم الاربعاء حسب تطورات الحالة الجوية.